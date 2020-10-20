فوز روسي بجائزة 1.7 مليون دولار في اليانصيب

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة اليانصيب الحكومية الروسية «غوسلوتو» أنها تبحث عن مشارك في جولة الأحد الماضي لليانصيب فاز بجائزة قدرها نحو 130 مليون روبل ( نحو 1.7 مليون دولار).

وأصبح أكتوبر الجاري من أكثر الأشهر حظًّا لسكان جمهورية بشكيريا الروسية، حيث فاز 3 مواطنين بجائزة كبرى لليانصيب الحكومي، وفق «روسيا اليوم».

وقال ناطق باسم «غوستلوتو» لليانصيب الحكومي، إن مواطنًا مجهولًا من جمهورية بشكيريا فاز بجائزة 132370192 روبلاً في الجولة الـ11530 لليانصيب «7 نقاط من أصل الـ49 نقطة».

ووفقًا لقواعد اليانصيب فإن الفائز بجائزته الكبرى يجب أن يخمن 7 نقاط من إجمالي الـ49 نقطة. وقد اشترى المليونير الفائز ببطاقة يانصيب بـ50 روبلًا.

يشار إلى أن مواطنًا بشكيريًّا آخر كان قد فاز في 7 أكتوبر الجاري بجائزة 9.3 مليون روبل في اليانصيب «5 نقاط من الـ36 نقطة». وفاز قبل ذلك مشارك آخر في اليانصيب «رابيدو» (السريع) بجائزة 10 ملايين روبل.