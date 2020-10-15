مصور روسي يفوز بجائزة عالمية عن لقطة لنمر نادر

الصورة الفائزة بالمركز الأول للمصور الروسي سيرغي غورشكوف (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المتحف الإنجليزي للتاريخ الطبيعي، فوز المصور الروسي سيرغي غورشكوف بالمركز الأول في مسابقة «مصور الحياة البرية» لهذا العام، عن صورة لنمر نادر شارك بها.

وأشار المتحف إلى أن الصورة التي فازت بالمركز الأول لنمر آموري يعانق جذع شجرة في محمية «ليوبارد» الطبيعية في الشرق الأقصى الروسي، وفق «روسيا اليوم».

وأفاد المتحف بأن عدد الصور المشاركة كان أكثر من 49 ألف صورة، وتم الإعلان عن الفائز من قبل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، ليصبح غورشكوف أول مصور روسي يفوز بهذه المسابقة.

من جهته، قال المصور الروسي إن «الأمر استغرق 10 أشهر لالتقاط صورة نمر آمور».

بدورها، قالت رئيسة لجنة التحكيم روز كيدمان كوكس، إن الصورة الفائزة لا تشبه أيا من الصور الأخرى في المسابقة، (عودة نمر آمور، رمز الحياة البرية الروسية)، تم التقاطها بألوان وأنسجة رائعة. تضيء أشعة الشمس الشتوية المنخفضة التنوب القديم وجلد نمر ضخم، والذي في حالة نشوة يضغط على الجذع ويستنشق رائحته على القطران، تاركا بصماته كرسالة.

يشار إلى أن عدد النمور من هذه الفصيلة النادرة، يقدر بـ500 حيوان فقط، وتخضع لحماية ومتابعة نادرتين في إطار برنامج الحكومة الروسية البيئي.