مصور روسي يفوز بجائزة عالمية عن لقطة لنمر نادر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 03:35 مساء
الصورة الفائزة بالمركز الأول للمصور الروسي سيرغي غورشكوف (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المتحف الإنجليزي للتاريخ الطبيعي، فوز المصور الروسي سيرغي غورشكوف بالمركز الأول في مسابقة «مصور الحياة البرية» لهذا العام، عن صورة لنمر نادر شارك بها.

وأشار المتحف إلى أن الصورة التي فازت بالمركز الأول لنمر آموري يعانق جذع شجرة في محمية «ليوبارد» الطبيعية في الشرق الأقصى الروسي، وفق «روسيا اليوم».

وأفاد المتحف بأن عدد الصور المشاركة كان أكثر من 49 ألف صورة، وتم الإعلان عن الفائز من قبل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، ليصبح غورشكوف أول مصور روسي يفوز بهذه المسابقة.

من جهته، قال المصور الروسي إن «الأمر استغرق 10 أشهر لالتقاط صورة نمر آمور».

بدورها، قالت رئيسة لجنة التحكيم روز كيدمان كوكس، إن الصورة الفائزة لا تشبه أيا من الصور الأخرى في المسابقة، (عودة نمر آمور، رمز الحياة البرية الروسية)، تم التقاطها بألوان وأنسجة رائعة. تضيء أشعة الشمس الشتوية المنخفضة التنوب القديم وجلد نمر ضخم، والذي في حالة نشوة يضغط على الجذع ويستنشق رائحته على القطران، تاركا بصماته كرسالة.

يشار إلى أن عدد النمور من هذه الفصيلة النادرة، يقدر بـ500 حيوان فقط، وتخضع لحماية ومتابعة نادرتين في إطار برنامج الحكومة الروسية البيئي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)