أطباء بمركز بنغازي الطبي ينجحون في ترميم «أنسجة تالفة»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 15 أكتوبر 2020, 10:46 صباحا
الطاقم الطبي خلال إجراء عملية ترميم «أنسجة تالفة».(الإنترنت)

تمكن الفريق الطبي لقسم جراحة التجميل بمركز بنغازي الطبي من إجراء عملية جراحية لشاب يعاني إصابة جراء إطلاق ناري في رجله اليمنى، مما أدى إلى تلف في أنسجة الرجل مع كسور في عظمة الساق.

وقال استشاري جراحة التجميل الأستاذ الدكتور فتحي العبيدي «احتاج إلى ترميم الأنسجة التالفة نتيجة الإصابة عن طريق نقل سدائل محورية لترميم الأنسجة المفقودة»، وفقا للمكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي .

ولفت الأستاذ الدكتور فتحي العبيدي إلى أن «العملية استغرقت حوالي ساعتين ونصف، تكمن أهميتها في المحافظة على عظام الساق من الالتهابات، وهي عملية وظيفية للمحافظة على سلامة رجل الحالة وإمكانية استعمالها بشكل طبيعي وتحسن وظائفها الحيوية».

وقدم المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي «الشكر والتقدير للأطقم الطبية والطبية المساعدة المشاركة في العملية، استشاري جراحة التجميل فتحي العبيدي، وأطباء جراحة التجميل ليلى النعاس ورامي الشعافي، ونورا الدرسي، ونسرين بدر، ومروة البرغثي، ومكاسب البرعصي، وأحمد شكيب، وأخصائي تخدير سراج الجهاني، وفني تخدير سراج الشريف، وسكراب عمليات سليمة القذافي، وزهرة الدرسي».

رجل المصاب خلال إجراء عملية ترميم «أنسجة تالفة».(الإنترنت)
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