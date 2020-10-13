أفراد الشرطة الهندية «أصحاب الكروش» مطالبون بتخفيف أوزانهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 04:10 مساء
أفراد من الشرطة الهندية (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت المحكمة العليا في إقليم البنجاب وهاريانا شمالي الهند أخيرًا من رجال الشرطة تخفيض أوزانهم إن كانوا يودون المشاركة في عمليات المداهمة التي تستهدف مهربين وتجار مخدرات.

وأمر القاضي أرفيند سينغ سانغوان المسؤولين في الشرطة بعدم تفويض العناصر الذين فشلوا في اعتقال شخص بسبب ضعف لياقتهم، رغم أن المتهم في منتصف العمر، وفق «سكاي نيوز».

ودعا سانغوان لإجراء اختبارات لياقة لرجال الشرطة الذين فشلوا في اعتقال متهم بقضية مخدرات، نجح في الفرار من عناصر الأمن الذين وجدوا صعوبة في اللحاق به لوزنهم الزائد.

ووفق ما ذكرت جريدة «ذا تريبيون» الهندية، فإن الاختبار سيجرى بأكاديميات تدريب الشرطة بحضور فريق طبي.

وهدد سانغوان باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الوضع الصحي لرجال الشرطة على حاله، حيث قال: «يمكن أن نخضع رجال الشرطة لبرنامج تأهيل بدني يمتد على مدى ثلاثة أشهر، لجعلهم لائقين بدنيا لتنفيذ مداهمات على أوكار تجار المخدرات».

وأرجع القاضي قراره إلى ارتفاع حالات فرار المتهمين من رجال الشرطة، خلال محاولات القبض عليهم، وذلك بالقفز من أسطح المباني أو تسلق الجدران، في حين عجز أفراد الأمن عن اللحاق بهم.

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