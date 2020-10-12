سائحة تعيد قطعا أثرية سرقتها لسبب غريب

مدينة "بومبي" الواقعة على على جبل بركان فيزوف (أرشيفية:انترنت)

أعادت سائحة كندية قطعا أثرية كانت قد سرقتها من مدينة بومبي السياحية الإيطالية، الواقعة على على جبل بركان فيزوف، قبل 15 عاما.

وأعادت السائحة، التي تم تعريفها باسم نيكول فقط، طردا يحتوي قطعتين من الفسيفساء وأجزاء من إناء فخاري وقطعة سيراميك ملونة إلى وكيل سفريات في بومبي جنوبي إيطاليا، مرفقا برسالة اعتراف، وفقا لجريدة «ذي غارديان» البريطانية.

وفي خطابها أشارت نيكول، التي كانت في أوائل العشرينات من عمرها عندما زارت «بومبي» في العام 2005، إلى أنها سرقت القطع الأثرية بسبب سوء وضعها المالي، عقب إصابتها بسرطان الثدي.

وقالت نيكول: «من فضلكم خذوا جميع القطع، إنها تجلب الحظ السيئ».