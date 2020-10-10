الشرطة الإسبانية تنقذ 3 آلاف كتكوت

ذكرت «بوليسيا ناسيونال» أن الشرطة الإسبانية عثرت، الجمعة، على أكثر من 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس.
وتُركت الكتاكيت في صناديق لمدة 3 أيام دون طعام أو ماء، ونفق منها نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها الجمعة، وفق «سكاي نيوز عربية».
وجرى تم نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوان، لكنها كانت في حالة سيئة، ونجا من بينها 3 آلاف فقط. وذكرت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.
ونشرت الشرطة الإسبانية فيديو للحاوية بعد العثور عليها في مدريد على حسابها الرسمي في خدمة «تويتر».