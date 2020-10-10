الشرطة الإسبانية تنقذ 3 آلاف كتكوت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 01:49 مساء
إنقاذ 3 آلاف كتكوت في حاوية مهجورة (الإنترنت)

ذكرت «بوليسيا ناسيونال» أن الشرطة الإسبانية عثرت، الجمعة، على أكثر من 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس.

وتُركت الكتاكيت في صناديق لمدة 3 أيام دون طعام أو ماء، ونفق منها نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها الجمعة، وفق «سكاي نيوز عربية».

وجرى تم نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوان، لكنها كانت في حالة سيئة، ونجا من بينها 3 آلاف فقط. وذكرت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.

ونشرت الشرطة الإسبانية فيديو للحاوية بعد العثور عليها في مدريد على حسابها الرسمي في خدمة «تويتر».

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