سيارة إيلون ماسك تقترب من المريخ

سيارة إيلون ماسك تقترب من المريخ (أرشيفية:انترنت)

أعلن جوناثان ماكدويل، الخبير الأميركي بالملاحة الفضائية، أن سيارة «تسلا رودستر» العائدة لشركة سبيس إكس، التي أطلقت إلى الفضاء العام 2018 حلقت على بعد 7 ملايين كيلومتر من المريخ.

ويذكر أن هذه السيارة كانت قد أطلقت إلى الفضاء في شهر فبراير العام 2018 بواسطة أول صاروخ نقل ثقيل من نوع فالكون، وبقيت السيارة مع الدمية مربوطة إلى المرحلة الثانية من الصاروخ، التي تحلق في مدار حول الشمس، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

ويشير الخبير الأميركي على شبكة «تويتر»، إلى أنه وفقا لحساباته حلقت السيارة على بعد 7.41 مليون كيلومتر من المريخ يوم 7 أكتوبر الجاري، وهذه المسافة هي أقصر مسافة يمكن أن تقترب منها سيارة تيسلا رودستر من الكوكب الأحمر.

وكان ماسك أعلن سابقا، أنه ينوي إرسال مليون إنسان إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، وأن شركة سبيس إكس التي يمتلكها تصمم منظومة نقل تتكون من صواريخ نقل من نوع «سوبر هايفي» قابلة لإعادة الاستخدام ومركبات فضائية من نوع «ستارشيب»، وتسمح هذه المنظومة بنقل الأقمار الصناعية والناس والبضائع للكوكب الأحمر.