مزق مخطوطا صينيا نادرا بقيمة 323 مليون دولار لأنه «مزيف»

المخطوط يحتوي خط مؤسس الصين الحديثة ماو تسي تونغ (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الصينية أن مخطوطا يحتوي خط مؤسس الصين الحديثة ماو تسي تونغ، تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات، قد تعرض للتمزيق بعد سرقته الشهر الماضي في هونغ كونغ.

وعثر على المخطوط تالفا عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما، في أواخر سبتمبر، للاشتباه في تعامله مع ممتلكات مسروقة، وفق «سكاي نيوز».

ونقلت وسائل إعلام صينية عن مصدر في الشرطة قوله إن المخطوط، الذي قدرت جريدة الغارديان قيمته بأكثر من 323 مليون دولار، قطع إلى نصفين من قبل مشتر حصل عليه لقاء 50 جنيها استرلينيا، بعدما اعتقد أنه مزيف.

ووفق ما نقلت جريدة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن توني هو، الذي يشغل منصب كبير المشرفين بمكتب الجريمة المنظمة في الشرطة، فإن التحقيقات توصلت إلى إقدام شخص على تمزيق المخطوط من وسطها لكونها طويلة.

وتم الحصول على المخطوط أصلا من خلال عملية سرقة نفذها ثلاثة لصوص لشقة شخص يدعى فو تشونشياو، متخصص بجمع التحف والمقتنيات القديمة في سبتمبر، وفق ما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وتمكّن اللصوص في العملية من سرقة 24 ألف طابع بريدي صيني و10 عملات معدنية قديمة و7 مخطوطات، وبلغ إجمالي ثمن المسروقات حوالي 645 مليون دولار.

وتمكنت الشرطة من القبض على 3 أشخاص يشتبه بتنفيذهم عملية السطو، في حين لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين متورطين في القضية أيضا.

ورغم العثور على بعض المسروقات، إلا أن الطوابع وستة مخطوطات قديمة لا تزال مفقودة وفق بيان للشرطة.