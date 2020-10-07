محمد صلاح يتدخل لإنقاذ مشرد والتصدي لمتنمرين «صورة»

نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

انتشر هاشتاغ «بطل خارج الملعب أيضا» على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في بريطانيا، بعد أن ظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة في محطة للبنزين، وثقت قيام نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بالتصدي لمجموعة من الشباب كانوا يتنمرون على مشرد كبير في السن.

وأظهرت صور كاميرا المراقبة محمد صلاح بعد أن ترجل من سيارته من طراز «بنتلي» في محطة بنزين بالقرب من ملعب «أنفيلد»، ليقترب من مجموعة من الرجال كانوا يقفون في المكان، وفق «سكاي نيوز».

واتضح أن رجلا مشردا يدعى ديفيد غريغ «50 عاما»، كان يتعرض لمضايقات من شباب، انهالوا بالسباب عليه، وفق ما ذكر لجريدة «الصن» البريطانية.

وقال غريغ: «كانوا يشتمونني، ويسألونني لماذا أتسول وأنه يجب أن أجد لنفسي وظيفة»، لافتا إلى أنه بلا مأوى منذ ست سنوات، ويعيش في الشوارع القريبة من ملعب ليفربول.

وأوضح أنه ما إن رأى صلاح الواقعة، حتى اقترب من الشباب وقال لهم: «من الممكن أن يكون هذا حالكم بعد سنوات»، في إشارة إلى أنهم قد يكبرون ويمرون بمصاعب تجعلهم في نفس موقف الرجل الكبير في السن.

وأشار غريغ إلى أنه لم يصدق ما حدث، حتى اقترب منه صلاح وأعطاه 100 جنيه استرليني.

وتابع: «مو بطل حقيقي في نظري وأود حقا أن أشكره».

يشار إلى أن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، بعد فوز ليفربول 3-1 أمام أرسنال.

صورة من كاميرا المراقبة تظهر محمد صلاح وتصديه للمتنمرين (أرشيفية: الإنترنت)