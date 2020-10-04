ذكر غوريلا يهاجم حارسة في حديقة الحيوانات بمدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 04:00 مساء
امرأة تستلقي عند منحوتة غوريلا للفنانين غيلي ومارك شاتنر في نيويورك، 28 أغسطس 2020 (أ ف ب)

هاجم ذكر غوريلا في حديقة الحيوانات في مدريد، الأحد، حارسة حضرت لتنظيف حظيرته وإطعامه، فكسر لها ذراعيها وتسبب لها بجرح في رأسها، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة وهيئة الإسعاف.

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الحارسة البالغة السادسة والأربعين كانت تنفّذ الأعمال اليومية الصباحية في منطقة داخلية من الحديقة محميّة بباب ثلاثي، عندما وجدت نفسها وجهًا لوجه مع الغوريلا الذكر «مالابو» البالغ 29 عامًا، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن «فريق الحديقة تمكّن من إبعاد الحيوان، وبعد ذلك تولّى فريق بيطري تخديره بسهم مهدئ، ثم أعيد الحيوان إلى حظيرته حيث هدأ».

وتحاول الشرطة وإدارة حديقة الحيوانات معرفة كيفية دخول القرد إلى المنطقة المحمية.

واشارت هيئة الإسعاف في تغريدة إلى أن الحارسة التي تعمل في الحديقة منذ 19 عامًا، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وأفادت حديقة الحيوانات بأن حراسًا تولوا تربية «مالابو» منذ ولادته وهو عادة «قريب ممن يقدمون له الرعاية».

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