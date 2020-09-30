ميغن تخسر جولة جديدة في نزاعها القضائي مع جريدة بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 11:37 صباحا
ميغن ماركل في جنوب إفريقيا (أ ف ب)

خسرت ميغن دوقة ساسكس أحدث جولة في دعوى انتهاك الخصوصية التي أقامتها ضد جريدة شعبية بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء أن بوسع الجريدة تعديل القضية بضم تفاصيل من سيرة ذاتية نُشرت مؤخرا إلى أوراق الدعوى.

وتقاضي ميغن، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار نشر أسوشيتد نيوزبيبرز بشأن مقالات نُشرت العام الماضي في جريدة ميل أون صنداي شملت أجزاء من خطاب بخط اليد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل البعيد عنها في أغسطس 2018، وفقا لوكالة رويترز.

وقبل بدء المحاكمة العام القادم طلبت جريدة ميل الإذن بتعديل القضية بحجة أن ميغن وهاري تعاونا في إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان (العثور على الحرية) نُشرت في أغسطس، وقال محامو الجريدة إن هذا يبين أن ميغن تعمدت أن تخرج بعض التفاصيل الخاصة للعلن بما فيها مضمون الخطاب.

وقال القاضية فرانشيسكا كاي إنه رغم عدم اطلاعها على مدى قوة حجة الجريدة فإنه لا يمكن القول إن التعديلات حقيقة لا مراء فيها أو محض خيال.

ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة في 11 يناير، وتستمر ما بين سبعة إلى عشرة أيام، ويعيش الزوجان حاليا في كاليفورنيا بعدما تخليا عن مهامهما الملكية في مارس.

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