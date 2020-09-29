لاعب الخناجر يصوب نحو مادلين طبر وابنته في «حلوة يا دنيا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 02:00 مساء
مادلين طبر تتوسط محمود أبو العينين وابنته (خاص لـ بوابة الوسط)

حالة من الترقب والخوف انتابت كل العاملين ببرنامج «حلوة يا دنيا»، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية مادلين طبر على قناة «ten»، وذلك أثناء استضافتها لاعب الخناجر الشهير محمود أبوالعينين، حينما قررت مادلين أن تقف أمامه هي وابنته الدكتورة روح ليصوب أبوالعينين خناجره نحوهما وهو معصوب العينين، لتمر تلك اللحظات العصيبة بسلام بعد أن نجح أبوالعينين في التصويب على اللوحة الخشبية التي وقفت أمامها كل من مادلين وابنته.

جاء ذلك في الحلقة التي أُذيعت الإثنين، وروى فيها أبوالعينين قصته مع رمي الخناجر، وشهرته العريضة التي اكتسبها حول العالم وحصوله على لقب «الجنرال» وأحسن رامي خناجر على مستوى العالم، بالإضافة إلى عمله بالسيرك القومي، وأيضًا تدريبه لعدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان محمد لطفي في فيلم «الليلة الكبيرة» والفنان أحمد حلمي في فيلم «كده رضا»، والفنان الراحل نور الشريف وأحمد عز في فيلم «مسجون ترانزيت»، وباسم سمرة في مسلسل «مولد وصاحبه غايب».

وشهدت الحلقة أيضًا مداخلة هاتفية مع الفنان محمد لطفي الذي حكى عن كواليس تدريبه على يد لاعب الخناجر محمود أبو العينين أثناء تصوير فيلم «الليلة الكبيرة»، الذي جسد خلاله شخصية رامي خناجر، وقدم بعض المشاهد بالفيلم وهو يلقي بالخناجر على أبوالعينين.

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