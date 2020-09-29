قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 10:15 صباحا
نعي لرئيس البلدية يون أليمان مثبت على جدران بلدية ديفيسيلو بجنوب رومانيا (رويترز)

أعاد قرويون رومانيون انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرًا ساحقًا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض «كوفيد-19»، وقالوا إنه قدم عملًا ويستحق النصر حتى بعد الرحيل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيؤون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أُجريت الأحد، وعلى قبر أليمان همس أحد الرجال بكلمات «هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. ارقد في سلام»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي يوم الإثنين.

وقالت سيدة، تضع على وجهها كمامة، لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو: «كان رئيس بلدية حقيقيًّا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين، لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى»، وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين يوم الإثنين، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست، وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعًا على بطاقات الناخبين ولم يتسنَ إزالته منها، وستجرى انتخابات جديدة.

وسجلت رومانيا 123 ألفًا و944 حالة إصابة بـ«كوفيد-1»9 منذ أواخر فبراير بينها 4748 وفاة.

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