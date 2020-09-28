حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء مستشفى ومئات المنازل بولاية كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 03:02 مساء
إطفائي في سنترال كوست شمال سيدني، 7 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

 شب حريق غابات تحركه رياح شديدة، الأحد، في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، وامتد عبر ما يزيد على ألف فدان، مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفى، حسبما قالت السلطات.

واندلع الحريق شرقي كاليستوجا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا، حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت متحدثة باسم المستشفى إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدى خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحا، وأضافت أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرا خلال شهر تقريبا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل، مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة. وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتواء الحريق.

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