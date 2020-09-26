فرنسا تعتمد استخدام السوار الإلكتروني للحد من العنف الأسري

السوار الإلكتروني والجهاز المقابل المعتمدين في صورة تلقتها "فرانس برس" من وزارة المساواة الإسبانية، 7 يوليو 2009 (أ ف ب)

يتوقع أن يبدأ، الجمعة، في فرنسا اعتماد تقنية السوار المانع للاقتراب بهدف الحدّ من العنف الأسري، إذ يكفل هذا الجهاز إبقاء الأزواج الحاليين أو السابقين المعنّفين بعيدين من زوجاتهم.

ويوضع هذا السوار الإلكتروني في الكاحل، ويتيح تحديد الموقع الجغرافي للشخص الذي يضعه، فيطلق نظام إنذار عندما يقترب الزوج الحالي أو السابق من ضحيته التي تكون هي الأخرى مزودّة جهازًا مقابلًا، وفق «فرانس برس».

وإذا دخل الشريك المعنّف القطر المحظور عليه، يتلقى اتصالًا من الجهة التي تدير منظومة الإنذار على مدار الساعة، فإذا لم يُجب أو لم يَعُد أدراجه، يتم إخطار الشرطة.

وبرزت مُطالبة منذ سنوات في فرنسا باعتماد هذا الجهاز الذي أثبت فاعليته في إسبانيا، ودعت الجمعيات الأهلية المختصة إلى اعتماده خلال مشاورات وطنية بينها وبين الحكومة في الخريف الفائت، هدفت إلى تحديد أفضل السبل لمكافحة العنف الزوجي.

وسيكون هذا الجهاز متوافرًا في مرحلة أولى اعتبارُا من، الجمعة، في خمس مناطق قبل أن يُعمَم على الأراضي الفرنسية كافة في 31 ديسمبر المقبل، بحسب وزارة العدل الفرنسية.

وكان عدد جرائم قتل النساء ارتفع بشكل كبير العام 2019 في فرنسا، وبلغ عدد النساء اللواتي قتلهن أزواجهن أو أزواجهن السابقون من 121 العام 2018 إلى 146 العام 2019.

وتوقع وزير العدل آنذاك نيكولا بيلوبيه أن يساهم استخدام السوار في تفادي عدد كبير من هذه الجرائم، واعدًا باعتماده في بداية 2020.