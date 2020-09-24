إسبانيا تمنع المراكب الشراعية بسبب تعرضها لهجمات حيتان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 05:01 مساء
منعت إسبانيا موقتا المراكب الشراعية من الإبحار قبالة قسم من سواحلها (أ ف ب)

منعت إسبانيا موقتًا المراكب الشراعية من الإبحار قبالة قسم من سواحلها وتحديدًا الشمالي الغربي منها، بعد تَعرُّض عدد منها لهجمات من حيتان قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة.

ومُنع إبحار المراكب الشراعية التي يقلّ طولها عن 15 مترًا منذ الثلاثاء، قبالة المنطقة الممتدة على مسافة نحو مئة كيلومتر بين بريوريفيو غراندي وإستاسا دي بارس بمنطقةغاليسيا (شمال غرب إسبانيا)، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وزارة النقل في بيان أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأفراد والمراكب على السواء.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الأول لأحد هذه الحيتان البيضاء والسوداء اللون على مركب شراعي سجّل في 19 أغسطس الفائت، وتلته هجمات أخرى تسببت بأضرار مختلفة للمراكب، وخصوصًا لدفّة قيادتها.

ويسري هذا المنع أسبوعًا وقد يُوَسَّع نطاقه ليشمل أجزاء أخرى من الساحل تبعًا لطرق هجرة هذه الحيتان القاتلة.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يُظهر حيتانًا قاتلة تسبح على مقربة من يخت في أغسطس الفائت على طول ساحل غاليثيا، قبل أن يكتشف الركاب أن دفّة القيادة في المركب متضررة.

ويصل وزن الحيتان القاتلة إلى ستة أطنان وطولها إلى عشرة أمتار، أي بحجم حافلة، بحسب المنظمات غير الحكومية التي تتابع القضية.

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