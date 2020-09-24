ترامب يهاجم ميغن ويتمنى للأمير هاري «حظًا سعيداً»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 12:00 مساء
ميغن ماركل في جنوب إفريقيا (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الممثلة ميغن ماركل بعدما طاولته تصريحاتها الأخيرة، متمنياً لزوجها الأمير هاري بسخرية «حظاً سعيداً».

وقال ترامب رداً على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة «لست من المعجبين بها»، وأضاف «أتمنى لهاري حظاً سعيداً، لأنه سيكون بحاجة إليه»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان هاري وميغن علّقا في شريط فيديو عرضته شبكة «إي بي سي» الأربعاء على لائحة «الشخصيات المئة» التي نشرتها مجلة «تايم» الأسبوعية، فشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر، من دون أن يأتيا على ذكر ترامب بالاسم.

وقالت ماركل «كل أربع سنوات، يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعلاً كذلك، عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة».

أما الأمير هاري فقال «من المهم جداً رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت»، وكانت الممثلة التي أعلنت مع زوجها انسحابهما من التزامات العائلة الملكية البريطانية مطلع يناير، خرجت عن تحفظها في مطلع يونيو بتعليقها على مقتل جورج فلويد، وبصورة أعمّ على العنصرية وعنف عناصر الشرطة في أميركا.

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