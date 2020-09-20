جمعيات الحيوان تتحرك في إسبانيا بعد طرد رجل من مسكنه ومعه 110 قطط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 04:08 مساء
جمعيات الحيوان تحركت في إسبانيا لإنقاذ القطط. (أرشيفية: الإنترنت)

قام مالك شقة بطرد رجل كان يسكن فيها، ومعه 110 قطط، الأمر الذي دفع جمعيات الحيوان في إسبانيا إلى التحرك على نحو عاجل لإنقاذ هذه الحيوانات الأليفة.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، الأحد، أن الحادثة وقعت في منطقة فالنسيا الساحلية، السبت. وأفاد مأوى الحيوانات «سباما سافور» في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن له أن عددها 110 قطط.

وقال المأوى إنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها «أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها». وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها 100 متر مربّع في البلدة.

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية: «يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات» وزاد عدد الهررة تباعا بفعل توالدها.

وأشارت «سباما سافور» إلى أن مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، خصوصا أنه يضمّ أصلاً 200 هرّ.

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