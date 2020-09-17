«أمازون» تطلق متاجر إلكترونية للمنتجات الفاخرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 10:21 صباحا
شعار «أمازون» (أ ف ب)

كشفت «أمازون»، الثلاثاء، عن متاجر إلكترونية للمنتجات الفاخرة سيقدم فيها المصممون مباشرة ابتكاراتهم للزبائن حول العالم.

وفي بادئ الأمر، ستكون الخدمة متاحة حصرا لمشتركي «أمازون برايم» في الولايات المتحدة الذين سيتمكنون من الإفادة من هذه المتاجر بناء على دعوات، وفق «فرانس برس».

وستكون علامة أوسكار دي لا رينتا التجارية أولى الماركات التي ستقدم مجموعاتها لسنة 2020، على أن تليها جهات أخرى في الأسابيع التالية، على ما أكدت المجموعة في بيان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية خوض غمار سوق المنتجات الفاخرة، لكنها تسعى هذه المرة إلى تقديم تجربة جديدة مع دور راقية وباستخدام تقنيات تتيح للمستهلكين رؤية الابتكارات من كل الزوايا عبر نظرة بانورامية شاملة.

وستتمكن العلامات التجارية من الإبقاء على سيطرتها على مخزونها من البضائع وخياراتها المتاحة للبيع والأسعار.

وسجلت أنشطة المجموعة المملوكة لجيف بيزوس، أثرى أثرياء العالم، ارتفاعا كبيرا منذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19» وتدابير الحجر التي اتخذت حول العالم لمكافحته، إذ تهافت المستهلكون على مواقع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل إلى المنازل.

غير أن الأزمة أرغمت أيضًا متاجر عدة على الإقفال، فيما أحجمت دور أزياء كبرى عن المشاركة في أسبوع الموضة الذي يقام هذا الأسبوع في نيويورك.

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