نبات يجتاح مجمعا سكنيا في الصين

شقق بشرفات مغطاة بالنباتات في منطقة سكنية في مقاطعة سيشوان الصينية (أ ف ب)

وعد القيّمون على مشروع سكني تجريبي مراع للبيئة في مدينة صينية كبيرة، السكان بالعيش في «غابة عمودية» وسط حدائق مشذّبة على كلّ شرفة، لكن واقع الحال مختلف تماما عن هذه الوعود.

وبيعت كلّ شقق هذا المشروع السكني البالغ عددها 826 بحلول أبريل من هذا العام، بحسب الوكيل العقاري للمشروع، لكن المجمّع أقرب بأبراجه إلى مشهد من مشاهد أفلام نهاية العالم مما هو إلى روضة معاصرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

والسبب هو البعوض الذي يحبّ هو أيضا النبات، ولم تنتقل سوى بضع عائلات إلى مشروع «كيي سيتي فوريست غاردن» في تشنغدو، إذ إن البعوض يملأ المكان، وفق الإعلام المحلي.

وشُيّد هذا المشروع في المدينة الواقعة في جنوب غرب الصين عام 2018، على أن توّفر كلّ شرفة خاصة فيه فسحة لنموّ النبات، بحسب المصدر عينه، وفي غياب السكان، غطّى النبات الأبراج الثمانية وغزاها البعوض.

واكتسحت النباتات بعض الشرفات المهملة وتدلّت الأغصان منها على امتداد الأبراج، بحسب ما أظهرت مشاهد التقطت هذا الشهر، وبحسب جريدة «غلوبال تايمز»، عشر أسر تقريبا انتقلت إلى المجمّع غير آبهة بالبعوض، فشذّبت الحدائق وفرشت الشقق.