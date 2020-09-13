مراحيض شفافة في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 02:23 مساء
مراحيض شفافة في منطقة شيبويا في طوكيو في 19 أغسطس 2020 (أ ف ب)

تشهد العاصة اليابانية، طوكيو، تجربة مثيرة للجدل، إذ وُضعَت في أحد المتنزّهات مراحيض عامة، عبارة عن مقصورات محاطة بواجهات شفّافة.

وعندما لا يكون أحد في الداخل، تكون هذه المقصورات زهرية اللون للنساء وبنفسجية للرجال وصفراء للجميع، مع إمكان تغيير الحفاضات فيها وواجهاتها مغطاة بشريط لاصق مزوّد بالتيّار الكهربائي يجعلها شفّافة، حسب «فرانس برس».

لكن عندما يدخل أحد إليها، يؤدي إقفال الباب إلى قطع التيّار الكهربائي، فلا تعود الواجهة شفّافة ويحافظ المستخدم على خصوصيّته.

وأنشئت هذه المراحيض التجريبية بطلب من المنظمة اليابانية غير الحكومية «نيبون فاوندايشن»، بهدف تجديد المراحيض العامة في العاصمة.

وهي من تصميم المهندس الياباني الشهير، شيغيرو بان، الذي أراد أن يوفّر هذا النموذج الشفّاف حلاً لمشكلتين سائدتين في دورات المياه العامة.

فجعل المراحيض شفّافة لا يعكس نظافتها فحسب، بل يطمئن أيضًا المستخدم «من الناحية الأمنية ويظهر له أن ما من أحد يختبئ في الداخل»، بحسب ما أوضحت كانا ساجي، الناطقة باسم «نيبون فاوندايشن»، مشيرة إلى أن «المشروع قُبل على هذا الأساس».

ويبدو أن سكان منطقة شيبويا المعروفة في طوكيو يحبّذون هذه المبادرة. وقالت ري مايدا (41 عامًا) «غالبا ما تكون المراحيض العامة مظلمة ووسخة، لذا أقدّر نظافة الموقع».

ومن المرتقب أن يصمّم 16 مهندسًا، من بينهم معماريون مشهورون، مراحيض ابتكارية في سياق هذا المشروع، على أن توضع منشآتهم في أرجاء شيبويا بحلول صيف العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف