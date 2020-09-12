مخاوف من إصابة وريثة عرش إسبانيا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 04:50 مساء
وريثة العرش الإسباني ليونور في بالما دي مايوركا في 11 أغسطس 2020 (أ ف ب)

ذكر مصدر من القصر الملكي أن وريثة العرش الإسباني، الأميرة ليونور (14 عامًا عامًا)، ستخضع إلى الحجر الصحي بعد رصد إصابة أحد زملائها في الدراسة بفيروس «كورونا».

وقال ناطق باسم القصر: «بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 لدى أحد الطلاب في صف أميرة أستورياس، وأوصت المدرسة أولياء الأمور بعدم حضور تلامذة هذا الصف لمدة 14 يوماً»، وفق «فرانس برس»، السبت.

كانت ابنة ملك اسبانيا فيليبي السادس عادت إلى المدرسة، الأربعاء، في مؤسسة خاصة في مدريد.

وأضاف الناطق أنها «ستجري فحصًا» مخبريًّا (بي سي آر) للتحقق مما إذا كانت مصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن الملك والملكة «ينويان في الوقت الحالي مواصلة أنشطتهما الرسمية».

وإسبانيا هي أول دولة في أوروبا تتجاوز هذا الأسبوع عتبة 500 ألف إصابة بالفيروس. وأعلنت، الجمعة، أكثر من 12 ألف إصابة إضافية مقارنة بحصيلة الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء.

وحملت بداية العام الدراسي إجراءات صحية صارمة، مثل فرض وضع الكمامة في الأوقات كافة للتلامذة اعتبارًا من سن السادسة، كما سادت خلالها مخاوف لدى الأهل من إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

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