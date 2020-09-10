«غوغل» تغير خططها في إيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 05:01 مساء
شعار شركة الإنترنت الأميركية العملاقة "غوغل" في تشارلستون رود (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «غوغل» العملاقة التخلي عن استئجار مكاتب كان مقررا أن تضم ما يصل إلى ألفي موظف في دبلن، من دون إعطاء مبررات، فيما ترغم أزمة كوفيد-19 كثير من الشركات المتعددة الجنسية على مراجعة خطط تنظيم العمل.

وقالت المجموعة في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «بعد مداولات كثيرة، قررت غوغل عدم المضي قدما في (مشروع) استئجار (مساحة كبيرة في مكاتب) سورتينغ أوفيس»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وذكرت جريدة «أيريش تايمز» أن الشبكة الأميركية العملاقة كانت تعتزم استئجار حوالي 19 ألف متر مربع في هذا المبنى لإيواء ما يصل إلى ألفي موظف.

وأوضحت ناطقة باسم «غوغل» أن المجموعة تنوي الاستمرار في «الاستثمار في إيرلندا» واستحوذت أخيرا على مبنى «تريجوري بيلدينغ»، إضافة إلى موقع قيد الإنشاء في بولاندز كي في العاصمة دبلن.

«غوغل» التي توظف حوالي ثمانية آلاف شخص في دبلن، تشجع حاليا المتعاقدين معها حول العالم على العمل من المنزل بسبب وباء كوفيد-19. وهذه التوصية ستبقى سارية في لندن حتى الصيف المقبل.

ويعيد كثير من الشركات المتعددة الجنسية، بينها «لويدز» و«إتش أس بي سي» و«باركليز» ومجموعة «بريتش بتروليوم» النفطية العملاقة، تقويم تنظيمها المهني، وقد تزيد على المدى الطويل من درجة اعتمادها على نظام العمل من بعد، ما قد يقلص النفقات العقارية خصوصا الإيجارات الباهظة للمراكز في المدن الكبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت بشأن محطات الكهرباء غير المنفذة.. ويحذر الإدارة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى