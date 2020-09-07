فتاتان تستخدمان «واي-فاي» مطعم تظهران الفجوة الرقمية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 10:11 صباحا
نحو 40 % من السكان ذوي الأصول الأميركية اللاتينية يفتقرون إلى نفاذ إلى الإنترنت في كاليفورنيا (أ ف ب)

باتت صورة لفتاتين تستخدمان تقنية الاتصال اللاسلكي (واي-فاي) بالإنترنت في أحد مطاعم الوجبات السريعة لمتابعة الحصص الدراسية مِن بُعد رمزا للفجوة الرقمية القائمة في الولايات المتحدة.

وتظهر الصورة فتاتين مع حاسوبين صغيرين تجلسان أرضا على الأسمنت خارج مطعم «تاكو بل» في ساليناس بكاليفورنيا، على مقربة من سيليكون فالي. وأخفي وجهاهما في الصورة برمز تعبيري حفاظا على الخصوصية، فيما تتوجّه إليهما عاملتان في المطعم، وفق «فرانس برس».

ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا على الإنترنت بعد نشرها من قبل المسؤول المحلي كيفن دي ليون.

وكتب هذا الأخير الأسبوع الماضي في تغريدة «تلميذتان تجلسان أمام تاكو بل لاستخدام الواي فاي ومتابعة الحصص الدراسية عبر الإنترنت. إنها كاليفورنيا، منطقة سيليكون فالي.. الفجوة الرقمية هنا أوسع من أيّ وقت مضى».

ويعيش في هذه المدينة الواقعة في منطقة زراعية عدد كبير من العمّال المهاجرين.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن 40 % من السكان ذوي الأصول الأميركية اللاتينية يفتقرون إلى نفاذ إلى الإنترنت في كاليفورنيا.

وبادر مسؤولون مدرسيون في ساليناس إلى توفير جهاز للاتصال اللاسلكي بالشبكة لعائلة الفتاتين بعد اطلاعهم على التغريدة، وفق ما أفاد ناطق باسم المؤسسة.

وتنتظر المنطقة تسليمها 2500 جهاز إضافي من هذا النوع لتوزيعه على العائلات بغية «مدّ جسور تكسر العزلة الرقمية في أوساط التلاميذ».
 

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