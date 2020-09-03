ألف يورو غرامة لرجل أخذ رملا من شواطئ سردينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 01:51 مساء
أشخاص عند شاطئ في بورتو سان باولو بجزيرة سردينيا الإيطالية (أ ف ب)

فُرضت غرامة قدرها ألف يورو على فرنسي في سردينيا بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وضبط عناصر من حرس الغابات في مطار إلماس مكلفون حماية السواحل، كيلوغرامين من رمل الشاطئ داخل عبوة بلاستيك في حقيبة السائح الفرنسي الذي لم تُكشف هويته، وفقا لوكالة فرانس يرس.

وأشار البيان إلى أن هذه السلوكيات لا تلحق ضررا بيئيا فحسب بل تقوض جهود صيانة الساحل من أجل التنمية السياحية المستدامة في سردينيا، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وفي أغسطس 2019، أوقف زوجان فرنسيان في سردينيا وبحوزتهما 40 كيلوغراما من الرمل في سيارتهما حين كانا يهمّان بركوب سفينة متجهة إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا.

وتحظر سردينيا منذ سنوات على السياح سحب الرمل من الشواطئ التي غالبا ما تكون على شكل حبات أرز، وتفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين للقوانين.

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