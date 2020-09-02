أزمة «كورونا» تفاقم ظاهرة الزيجات المبكرة في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 05:01 مساء
ليا (18 عامًا) وزوجها راندي (21 عامًا) يطلبان بركة الوالدين بعد زواجهما، 25 يوليو 2020 (أ ف ب)

كانت ظاهرة زيجات الأطفال السائدة في إندونيسيا والهند وباكستان وفيتنام انحسرت بفضل حملات وسعت النفاذ إلى التعليم والخدمات الصحية، لكن وباء «كوفيد-19» الذي قضى على وظائف كثيرة يهدد بتدهور الوضع.

والخطر كبير اليوم بسبب خسارة الكثير من الأهالي أعمالهم نتيجة الأزمة الصحية وعجزهم عن تلبية احتياجات أطفالهم، وفق «فرانس برس».

وتقول شيبرا جان المسؤولة عن الفرع الآسيوي من منظمة «غيرلز نوت برايدز» غير الحكومية، «كل التقدم الذي أنجزناه في العقد الأخير سيصبح على المحك»، مردفة: «إن زيجات القاصرات تأتي نتيجة اللامساواة بين الجنسين والمنظومات الذكورية. وكل ذلك تفاقم في ظل جائحة كوفيد-19».

وكل سنة تُزوج نحو 12 مليون فتاة في العالم قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، بحسب الأمم المتحدة التي تطالب بتدابير طارئة لامتصاص الصدمات التي ولدتها الجائحة، وإلا سيشهد العالم في خلال السنوات العشر المقبلة 13 مليون زيجة إضافية لقاصرات.

وبدأت رقعة هذه الظاهرة تتسع في آسيا.

وتقول رولي سينغ، التي تدير حملة «1 ستيب 2 ستوب تشايلد ماريدج» في الهند، «شهدنا ارتفاعًا في زيجات القاصرات خلال فترة العزل العام. مع انتشار البطالة، يصعب على العائلات تلبية حاجاتها، فتعتبر أنه من الأجدى تزويج الفتيات».

جيل «كوفيد»
تخبر موسكن البالغة من العمر 15 عامًا أن والديها اللذين لديهما ستة أطفال آخرين ويعملان في تنظيف شوارع مدينة فاراناسي الهندية أجبراها على الزواج بجار يبلغ 21 عامًا.

وتقول الفتاة، والدموع تنهمر من عينيها، «أهلي فقراء. ماذا عساهم يفعلون غير ذلك؟ ناضلت كثيرًا، لكنني استسلمت في نهاية المطاف».

ويعد التعليم السلاح الأقوى للتصدي للزيجات المبكرة، غير أن إغلاق المدارس خشية انتشار الفيروس فيها حرم ملايين التلامذة من العلم. والوضع يزداد سوءًا بالنسبة إلى فتيات المناطق الأكثر فقرًا.

في بداية أغسطس، دعا 275 مسؤولًا سابقًا وخبيرًا في شؤون التعليم وعالم اقتصاد، في رسالة مفتوحة، الحكومات والهيئات الدولية، مثل البنك الدولي ومجموعة العشرين، إلى ضمان ألا تخلف أزمة كورونا جيل كوفيد.. يُحرَم من التعليم وفرص أخرى».

وفي الهند، لحظت منظمات غير حكومية ارتفاعًا شديدًا في الزيجات المبكرة التي تعتبرها العائلات حلًّا لمشاكلها المالية الناجمة عن أزمة «كورونا»، من دون أن تحسب حسابًا لتداعيات هذا الوضع على الفتيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا