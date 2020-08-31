مقتل بريطانية بجزيرة كورفو صدمتها مروحة محرّك قارب

صورة أرشيفية لسياح عند وصولهم إلى مطار كورفو (أ ف ب)

عُثر على جثة امرأة بريطانية، الإثنين، على مقربة من أحد شواطئ جزيرة كورفو اليونانية بعدما صُدمت بمحرك خارجي لأحد القوارب، على ما أعلن مسؤول في قوات خفر السواحل اليونانية.

وكانت المرأة فارقت الحياة عندما اكتُشفت جثتها قرب شاطئ أفلاكي في شمال الجزيرة، عند البحر الأيوني، وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مروحة محرك خارجي لأحد القوارب صدمت المرأة وتسبب بمقتلها، وفُتح تحقيق بحثًا عن القارب الذي صدم الضحية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت جثة المرأة البريطانية التي لم يكشف اسمها إلى مشرحة مستشفى كورفو، حيث سيتم التشريح.