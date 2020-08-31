مقتل بريطانية بجزيرة كورفو صدمتها مروحة محرّك قارب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 03:59 مساء
صورة أرشيفية لسياح عند وصولهم إلى مطار كورفو (أ ف ب)

عُثر على جثة امرأة بريطانية، الإثنين، على مقربة من أحد شواطئ جزيرة كورفو اليونانية بعدما صُدمت بمحرك خارجي لأحد القوارب، على ما أعلن مسؤول في قوات خفر السواحل اليونانية.

وكانت المرأة فارقت الحياة عندما اكتُشفت جثتها قرب شاطئ أفلاكي في شمال الجزيرة، عند البحر الأيوني، وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مروحة محرك خارجي لأحد القوارب صدمت المرأة وتسبب بمقتلها، وفُتح تحقيق بحثًا عن القارب الذي صدم الضحية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت جثة المرأة البريطانية التي لم يكشف اسمها إلى مشرحة مستشفى كورفو، حيث سيتم التشريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة الحكم الليبي محمد القداري ووالده بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
«الوسط» تحاور عميد بلدية سبها الشاوش غربال
ليبيا
المحاكم طريق ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
حزب الله يرحب بمناقشة «عقد سياسي جديد» تقترحه باريس
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من استخدام وشاح الرقبة بديلا عن الكمامة