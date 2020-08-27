مدينة فنلندية تقدم مكافآت لمواطنين يراعون البيئة

شباب يركبون دراجات هوائية في لاهتي، 24 أغسطس 2020 (أ ف ب)

بغية التشجيع على خفض انبعاثات الكربون تقدم مدينة لاهتي الفنلندية بطاقة للنقل العام ومواد غذائية كمكافآت للمواطنين الذين يراعون البيئة.

وتحمل المبادرة اسم «سيتيكاب» ويمولها الاتحاد الأوروبي. وتقترح على السكان تقفي أثر انبعاثاتهم من الكربون خلال تنقلاتهم بفضل تطبيق يرصد رحلاتهم بالسيارة والنقل المشترك مشيا أو على دراجة هوائية، وفق «فرانس برس».

ويحصل المواطنون المتطوعون أسبوعيا على «حصة كربون» تتحول في حال عدم استخدامها بالكامل في نهاية المهلة إلى «يوروهات افتراضية» يمكن استبدالها ببطاقات دخول إلى حوض السباحة البلدي أو بطاقات للحافلات أو في مقابل قطعة حلوى من أحد متاجر المدينة.

وتقول المشرفة على المشروع آنا هوتونين «لا تزال لاهتي تعتمد كثيرا على السيارة ويتمثل هدفنا بحلول العام 2030 أن يتم أكثر من 50% من كل التنقلات عبر وسائل نقل مستدامة».

وراهنا تعتبر نسبة 44% من التنقلات في المدينة «مستدامة».

ويهدف المشروع على المدى الطويل إلى تطوير وسيلة جديدة للتشجيع على السلوك المراعي للبيئة باستخدام نظام «تبادل شخصي لحقوق انبعاثات الكربون» يمكن لمدن أخرى اعتمادها أيضًا، بحسب ما يوضح المشرفون على المشروع.

وهذا المفهوم مستوحى من النظام الأوروبي لتبادل حصص انبعاثات الكربون مع حصول الشركات والحكومات على حصص كربون. وفي حال تجاوزها لهذه الحصص عليها الدفع لكن في حال كانت انبعاثاتها دون الحصة المحددة لها، فيمكنها أن تبيع الفائض.

21 كيلوغراما مكافئا لثاني أكسيد الكربون في الأسبوع

ويعطي تطبيق «سيتيكاب» كل مشارك «ميزانية» كربون أسبوعية تبعا لوضعه الشخصي.

وفي المتوسط، تبلغ انبعاثات مقيم في لاهتي البالغ عدد سكانها 120 ألف نسمة «21 كيلوغراما مكافئا لثاني أكسيد الكربون في الأسبوع»، حسب ما يؤكد فيله أوسيتالو مسؤول البحث في المشروع.

ويطلب التطبيق من المستخدمين خفض انبعاثاتهم بالربع أي استبدال ما معدله 20 كيلومترا بالسيارة بما يوازيه بالنقل المشترك أو الدراجة الهوائية.

ويبقى معرفة غن كانت مكافآت أكبر ستشجع مزيدا من المواطنين على التخلي عن السيارة.

ويوضح أوسيتالو بـ«الإمكان كسب ما يعادل يورهين (في الأسبوع) إذا كانت انبعاثات الشخص المرتبطة بالتنقل منخفضة فعلا. وخلال الخريف ننوي رفع قيمة المكافأة كثيرا».