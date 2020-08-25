ملك وملكة هولندا خالفا إجراءات التباعد في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 05:00 مساء
العائلة المالكة الهولندية في القصر الملكي بلاهاي، 17 يوليو 2020 (أ ف ب)

أعرب ملك وملكة هولندا عن أسفهما لأنهما لم يحترما التباعد الاجتماعي في إطار مكافحة فيروس «كورونا المستجد» خلال عطلتهما في جزيرة يونانية، كما أظهرت صورة نُشرت عبر الإنترنت.

في الصورة، يظهر الزوجان وهما بقرب رجل ذكرت وسائل الإعلام أنه صاحب مطعم على جزيرة ميكونوس السياحية، وفق «فرانس برس».

وتظهر الصورة الملك فيليم ألكسندر وقد بعثر الهواء شعره يرتدي قميصًا وقد رفع أكمامه حاملاً كمامة في يده وإلى جانبه زوجته الملكة ماكسيما مبتسمة وقد وضع رجل يده وراء ظهرها.

وخالف الملك والملكة بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المعمول بها في الكثير من الدول، فيما الوضع الصحي المرتبط بالوباء لا يزال متفاقمًا في العالم.

وغرد الملك والملكة: «نُشرت صورة لا نحترم فيها التباعد كثيرًا. لم نتنبه لذلك بسبب عفوية اللحظة».

وأضافا «بطبيعة الحال كان علينا أن نتنبه لذلك. إذ حتى خلال العطلة احترام قواعد مكافحة فيروس كورونا أساسي للتغلب عليه».

وأوضح ملتقط الصورة الذي لم تكشف «آر تي أل نيوز» الهولندية عن هويته أن الصورة ملتقطة في إطار خاص لكن عدم احترام إجراء التباعد الاجتماعي «خطأ».

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