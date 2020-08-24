إصابة 500 شخص ببكتيريا من المياه الملوثة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 01:01 مساء
منطقة سكنية تعاني من فيضان نهر يانغتسي في وسط الصين (أ ف ب)

أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهابا معويا حادا بعدما شربوا مياها ملوثة على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين مما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.

وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد حوالي 550 كيلومترا غرب شانغهاي بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية أن السكان أصيبوا بكبتيريا شيغيلا، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).

وأغلقت شركة المياه المحلية وأدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى على ما أفاد مسؤولون، وأظهرت مشاهد بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريدة «الشعب» الرسمية، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي.

وأوضحت الجريدة أن الكثير من المرضى هم من المسنين والأطفال، وتشكل نظافة المياه مشكلة في غالبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة أو يعمدون إلى غليها.

وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في يوليو، على ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية للأنباء.

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