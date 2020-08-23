السياح يسقطون الكمامات أمام نافورة تريفي في روما

عناصر شرطة أمام نافورة تريفي في روما، 19 أغسطس 2020 (أ ف ب)

ما إن أدار الشرطي ظهره حتى صرخ الوالد بأطفاله «انزعوا الكمامة انزعوها»! فمن غير المعقول حتى في زمن «كورونا» التقاط صورة سيلفي أمام نافورة تريفي الشهيرة في روما.. مع كمامة.

عند باحة المعلم الضخم من الحقبة الباروكية وهو من أشهر مواقع روما السياحية، تحاول الشرطة من دون جدوى أن تفرض على المارة الآتين لالتقاط الصور وضع الكمامات، وفق «فرانس برس».

منذ الإثنين، بات وضع الكمامة إلزاميا في المساء في الأماكن العامة المكتظة بالرواد. ويُراد هذا من التدبير المترافق مع إغلاق النوادي الليلية المساهمة في تطويق التفشي المتجدد لفيروس «كورونا المستجد» في الأسابيع الماضية في إيطاليا ودول أوروبية عدة.

ويقول مراهق بملابس رياضية أمام المعلم الرخامي الضخم: «كنت أظنه أصغر من ذلك».

وتستقبل حفنة من الشرطيين البلديين الزوار عبر تنبيههم بضرورة «وضع الكمامة بعد الساعة السادسة مساء».

وتشكّل ساعات العصر فترة الذروة لناحية أعداد الزوار، إذ تعج الأزقة المجاورة بأفواج السياح الذين يتوافدون بالملابس الصيفية ونظارات الشمس حاملين «الجيلاتو» (المثلجات) الإيطالية الشهيرة في يدهم.

وتقول طفلة إسبانية أتت بقميص زهري مع والدتها: «أريد أن أطلب أمنية وسأرمي قطعة نقدية» في النافورة.

تواصل بالإشارة

ويترقب المتسولون في المكان الزوار طلبا للمال، فيما يرصد نشالون ضحاياهم في المكان المكتظ بالزوار الذين لا يضعون بأكثريتهم الكمامة.

ويتهافت الزوار لالتقاط الصور بهواتفهم المحمولة أمام النافورة، حيث يتعانق العشاق وتجتمع العائلات من أجيال مختلفة لتخليد اللحظة وتوثيق زيارتهم إلى المعلم الذي لا تزال صورته راسخة في أذهان أجيال من محبي السينما بفضل فيلم «لا دولتشه فيتا» الشهير للمخرج الإيطالي فيديريكو فيليني.

وسعى البابا كليمنت الثاني عشر من خلال هذا المعلم الذي أمر بتشييده سنة 1732، ولا يزال اسمه مدوّنا بأحرف ذهبية فوق الأعمدة الكورنتثية، إلى أن تكون النافورة بمثابة احتفاء بالمحيط وجمال المياه.

وبعد ثلاثة قرون، يطغى على المكان الشغف في التصوير وسط انتشار عصي السيلفي في أيدي السياح الذين يحرصون على تسجيل مقاطع مصورة لنشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن كثيرين منهم ليسوا مستعدين لأن تضيّع عليهم الكمامات هذه الفرحة.

ويتنقل الشرطيون في أرجاء المكان لتنبيه الزوار إلى ضرورة وضع الكمامات، مع استخدام لغة الإشارة للتواصل مع غير الإيطاليين.

ويكمن التحدي لهؤلاء الزوار في التقاط صورهم بسرعة كافية من دون كمامة فور غياب الشرطيين عن المشهد أمامهم.