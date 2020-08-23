ولادة صغير باندا عملاق في حديقة الحيوانات بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 04:30 مساء
صورة وزعتها حديقة الحيوانات في واشنطن، تظهر أنثى باندا عملاقة بعد وضعها صغيرها، 21 أغسطس 2020 (أ ف ب)

أعلنت حديقة الحيوانات في واشنطن، الجمعة، ولادة «صغير باندا عملاق ثمين»، بعد أربع سنوات من آخر حمل لوالدته الباندا العملاقة مي شانغ.

وكتبت حديقة سميسونيان الوطنية للحيوانات على «تويتر» إن الأم الجديدة تظهر سلوكا نموذجيا لأمهات الباندا من خلال «الاعتناء بصغيرها واحتضانه». وأضافت: «يسعدنا أن نعلن أن مي شانغ وضعت صغيرها في الساعة 18.35 وهي تعتني بمولودها الجديد باهتمام»، لافتة إلى أن الأم وصغيرها «يبدوان بصحة جيدة»، وفق «فرانس برس».

وتمكن محبو الباندا من متابعة عملية الإنجاب مباشرة عن طريق «كاميرا الباندا» التي تعرض مشاهدها على موقع حديقة الحيوانات الإلكتروني على مدى الساعة، رغم تعطّل البث في بعض الأحيان بسبب الإقبال الكبير.

وجرى تلقيح مي شانغ البالغة 22 عاما، صناعيا في 22 مارس بالسائل المنوي المجمد لتيان تيان، وهو حيوان باندا عملاق آخر في الحديقة يبلغ عامه الثالث والعشرين أواخر الشهر الحالي، وفق الحديقة.

ومنذ وصول حيواني الباندا إلى الحديقة سنة 2000، وضعت مي شانغ ثلاثة صغار: الذكران تاي شان في 2005، وباي باي في 2015، والأنثى باو باو في 2013.

وأعيد الصغار الثلاثة إلى الصين عند بلوغ كل منها سن الرابعة بموجب عقد شراكة تعود بموجبه ملكية هذه الحيوانات إلى الصين. وسيعود مي شانغ وتيان تيان إلى الصين في ديسمبر المقبل.

وبموجب الاتفاقية الأميركية الصينية، تدفع حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن 500 ألف دولار سنويا لتمويل جهود الحفاظ على حيوانات الباندا في الصين.

ولا يزال هناك أقل من ألفي حيوان من فصيلة الباندا العملاقة تعيش في موطنها الطبيعي في الصين، بينما يعيش نحو 600 باندا آخر من الفصيلة عينها في حدائق الحيوانات ومراكز التكاثر حول العالم، حسب حديقة حيوانات واشنطن.

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