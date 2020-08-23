السجن 50 عاما لـ«العقل المدبر» لجريمة اغتيال صحفية بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 02:40 مساء
الصحافية المكسيكية ميروسلافا بريتش خلال تظاهرة في المكسيك (أ ف ب)

حكم قاضٍ فدرالي في مكسيكو سيتي بالسجن 50 عاما على خوان كارلوس مورينو، لإيعازه بقتل الصحفية الشهيرة ميروسلافا بريتش، التي كانت تحقق في تجارة المخدرات، العام 2017 في المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام.

وتعتبر إدانة خوان كارلوس مورينو الملقب بـ«إل لاري» بصفته «العقل المدبر» لعملية الاغتيال هذه أمرا نادرا في هذا البلد، الذي يعتبر من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل أكثر من مئة صحفي في المكسيك منذ العام 2000، و90% من القضايا ما زالت غير محلولة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقدّر الادعاء أن ميروسلافا بريتش «54 عاما» قتلت «مع سبق الإصرار» بعد تلقيها رسائل ترهيب، وأضاف أن مثل هذه العقوبة المشددة شكلت سابقة في قضايا الجرائم ضد حرية التعبير، مؤكدا أنها كانت أطول عقوبة سجن يتم فرضها على فعل مماثل.

من جانبها، شددت منظمة «بروبويستا سيفيكا» وهي منظمة غير حكومية تناضل من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير، على أن هذا الحكم يشكل «سابقة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب في ما يخص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين».

وعثر على ميروسلافا التي عملت في جريدتي «لا خورنادا» و«نورتي دي خواريز» ميتة في سيارتها ومصابة بطلقات نارية في الرأس في 23 مارس 2017 في ولاية تشيواوا بالمكسيك.

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