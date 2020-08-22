«نينجا» يسرقون متحف النينجا الياباني

يحظى متحف إيغا، الواقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب غرب طوكيو، بشعبية كبيرة (أ ف ب)

على طريقة النينجا، سرق لصوص خزينة تحتوي على مليون ين ياباني (نحو 9500 دولار)، من متحف مخصص لمحاربي النينجا في وسط اليابان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الخزينة، التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو، سرقت ليل الأحد الإثنين، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية، حسب «فرانس برس».

ووصلت الشرطة إلى الموقع، بعد دقائق فلاحظت أن الخزينة اختفت وأن اللصوص دخلوا، بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة «كيودو».

وكانت الخزينة التي تزن نحو 150 كيلوغرامًا تحوي إيرادات تذاكر الدخول، التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت جريدة «أساهي».

ويحظى متحف إيغا، الواقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب غرب طوكيو، بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا، واكتشاف تقنياتهم السرية، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ«شوريكن»، وهي السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء المحاربين.

يشار إلى أن مجموعتي النينجا الأشهر في اليابان كانتا تنتميان إلى إيغا، وإلى مدينة كوكا في مقاطعة شيغا المجاورة.