القبض على «بوما» في شوارع سانتياغو

أثناء على القبض على "بوما" توغل إلى شوارع سانتياغو في تشيلي، 19 أغسطس 2020 (أ ف ب)

ألقت الشرطة وجهاز مختص القبض على أسد جبال (بوما) الأربعاء، خلال تجوله في شوارع سانتياغو عاصمة تشيلي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وهو الحادث السادس من نوعه في العاصمة التشيلية منذ مارس، وفق «فرانس برس».

وأبلغ سكان في حي لو بارنياتشا الراقي السلطات بوجود أسد الجبال هذا بعدما لجأ إلى منزل إثر تجوله في الشوارع خلال النهار.

وخرج الأسد بعد ذلك من المنزل فطارده عناصر الشرطة ومن الجهاز الوطني الذي يعني بالحيوانات وتمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد إطلاق سهام مهدئة باتجاهه.

وأعلنت حديقة سانتياغو للحيوانات أن الحيوان سينقل إلى عيادتها للخضوع لفحص بيطري.

وأوضحت في تغريدة «في حال كان وضعه جيدا، سيعاد إلى موطنه الطبيعي».

وترجح السلطات كما في الحالات السابقة، أن يكون أسد الجبال هذا نزل من المرتفعات القريبة من سانتياغو بحثا عن قوت مستفيدا من عدم وجود الكثير من الناس في الشوارع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».