مجموعة دائنين ستتولى إدارة «سيرك دو سوليي»

فرقة "سيرك دو سوليي" خلال عرض في ريغا عاصمة لاتفيا، 15 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة دائنين لفرقة «سيرك دو سوليي» أنها ستتولى إدارة الفرقة الكندية التي ترزح تحت دين كبير إذ اعتبر عرض الشراء الذي قدمته الأفضل في ختام مزايدات.

وكان أمام الأطراف حتى عصر، الثلاثاء، لتقديم عرض أعلى من حوالي 12 دائنا يضمنهم الصندوق الكندي «كاتاليست كابيتال غروب»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الفرقة الموضوعة تحت الحراسة القضائية مساء الثلاثاء، أنها لم تتلق أي عرض أفضل من عرض دائنيها المقدر بأكثر من 1,2 مليار دولار أميركي بحسب وسائل الإعلام الكندية.

ويبقى أن يعتمد القضاء في مقاطعة كيبيك عرض الدائنين في الأسابيع المقبلة.

ورحب المدير العام لصندوق «كاتاليست» غابرييل دي ألبا بهذه النتيجة الجيدة للسيرك وموظفيه وشركائه.

أسست الفرقة في كيبيك في العام 1984 واضطرت في مارس إلى إلغاء 44 إنتاجا عبر العالم بسبب جائحة كوفيد-19. ووضعت في البطالة التقنية 4679 بهلوانا وفنيا يشكلون 95% من موظفيها. وصرف غالبيتهم في نهاية يونيو عندما طلبت الفرقة حماية المحاكم بموجب قوانين الإفلاس.