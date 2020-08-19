«أمازون» تسحب «دمى جنسية على شكل أطفال» في فرنسا

شعار مجموعة أمازون الأميركية العملاقة (أ ف ب)

سحبت شركة «أمازون فرنسا»، «دمى جنسية على شكل أطفال» بعد حملة شنتها جمعيات، بحسب ما أعلن سكرتير الدولة الفرنسي المكلف شؤون الطفل والعائلة، أدريان تاكيه في تغريدة.

وأوضح أدريان تاكيه: «إثر تنبيهات من جمعيات، طلبت من أمازون فرنسا التوقف عن تسويق دمى جنسية على شكل أطفال عبر منصاتها.. وقد سارعت الشركة فورًا إلى سحبها، متعهدة اعتماد اليقظة الدائمة».

وأضاف المسؤول الفرنسي: «استئصال الجرائم الجنسية التي تطال أطفالاً مسؤولية الجميع»، وهو سيشكل في الخريف «لجنة مستقلة حول العنف الجنسي الذي يطال أطفالاً» كما كان أعلن مطلع أغسطس.

وعلقت «أمازون فرنسا» في رسالة وجهتها لوكالة «فرانس برس» على ما حصل بقولها: «حماية الأطفال والمراهقين أولوية لنا جميعًا. كل شركائنا من البائعين يجب أن يحترموا سياساتنا في مجال البيع وكل انتهاك يؤدي إلى تطبيق الإجراءات المناسبة ومن بينها إلغاء الحساب».