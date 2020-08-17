قتيل وجريحان بحادث منطاد في ألمانيا

قتيل وجريحان بحادث منطاد في ألمانيا (أ ف ب)

قتل قائد منطاد وأُصيب اثنان من ركابه بجروح بالغة جراء حادث تعرض له خلال هبوطه، السبت، في غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

ووقع الحادث بالقرب من قرية أوربار، جنوب كوبلنتس، في ولاية راينلاند بالاتينات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت حجرة المنطاد الأزرق تضم سبعة ركاب قبل أن يتعرض لهواء شديد القوة، فيما كان قائده يهم بالهبوط به، وأدى ذلك إلى ارتطام السلة بالأرض مرات عدة، فهوى منها أربعة من شاغليها.

وبقي الركاب الثلاثة الآخرون في السلة، أحدهم قائد المنطاد الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجروحه، فيما ًاصيب الاثنان الآخران لكن وضعهما لم يعد خطرًا، وفق ما أوضحت شرطة كوبلنتس.

واستلزمت عمليات الإنقاذ مشاركة أكثر من 100 عنصر، وفتح كل من الشرطة والهيئة الفدرالية للطيران تحقيقًا لمعرفة ظروف هذه الحادثة.