رجل يطعن حارسا رفض دخوله حانة دون كمامة

شخصان أمام برج إيفل في باريس، 11 مايو 2020 (أ ف ب)

طعن رجل في الثالثة والأربعين حارسا منعه من دخول حانة في مدينة بريست غرب فرنسا، لأنه لم يكن يضع كمامة، مسببا له إصابة بالغة في العين، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية الأحد.

ووقعت الحادثة مساء الجمعة، قرابة منتصف الليل في وسط المدينة، بحسب ما أبلغت مفوضية الشرطة في بريست وكالة «فرانس برس».

وبعد منعه من دخول المكان، عاد الزبون بعد نصف ساعة حاملا سكينا ووجه طعنتين للحارس إحداهما في العين، مما أدى إلى سقوطه أرضا. وتدخل زبائن الحانة عندها لنجدة الحارس، وفق الشرطة.

وخضع الحارس لعملية جراحية، السبت، إثر تعرضه لإصابة بالغة في العين، غير أن حياته ليست في خطر.

ولفتت شرطة مدينة بريست إلى أن المعتدي الذي كان مخمورا ويعاني حالة فصام مثبتة في الشخصية، أوقف رهن التحقيق، مشيرة إلى أنه من الأشخاص المعروفين لدى أجهزة الشرطة.

وشهدت فرنسا في الأسابيع الماضية هجمات عدة استهدفت أشخاصا طلبوا من آخرين وضع الكمامة في أماكن تفرض السلطات على روادها التزام هذا التدابير الوقائي ضد «كوفيد-19».

ومطلع يوليو، تعرض سائق حافلة لهجوم عنيف من أربعة رجال صعدوا إلى المركبة بعدما طلب منهم وضع الكمامة، مما أدى إلى وفاته.