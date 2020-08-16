حديقة حيوانات مكسيكية تبث ولادة فيل مباشرة عبر الإنترنت

الدغفل زووم الذي بثت ولادته مباشرة عبر الإنترنت في حديقة حيوانات مكسيكية، 14 أغسطس 2020 (أ ف ب)

سمي دغفل نقلت ولادته مباشرة بالبث التدفقي من حديقة حيوانات في مكسيكو، «زووم»، تيمنًا بالتطبيق الذي اشتهر خلال جائحة «كوفيد-19».

و«زووم» هو سادس دغفل يولد في هذه الحديقة في بويبلا جنوب شرق العاصمة المكسيكية التي تضم قطيعًا من الفيلة أُنقذ قبل ثماني سنوات من ناميبيا، حيث كانت مهددة بالصيد غير الشرعي.

وقال فرانك كارلوس كاماتشو مدير حديقة «أفريكام سافاري»، حيث شوهد الدغفل، الجمعة، وهو يلعب بجوار والدته لوكالة «فرانس برس»، «يصعب مشاهدة ولادة فيل. إنها عملية مفيدة جدًّا للعلم؛ لقياس الوقت الضروري وعوامل أخرى».

وقالت الحديقة إنها تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة الفيلة إلى أفريقيا.

وأوضح كاماتشو: «هي ليست لنا، إنها ملك للعالم. نريدها أن تكون في أفريقيا، إلا أن الظروف الراهنة صعبة».

وأضاف: «بات العاملون في مجال السياحة من دون عمل بسبب الجائحة وهم يفتشون عن بدائل. التوقعات سيئة».