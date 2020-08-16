حديقة حيوانات مكسيكية تبث ولادة فيل مباشرة عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 04:31 مساء
الدغفل زووم الذي بثت ولادته مباشرة عبر الإنترنت في حديقة حيوانات مكسيكية، 14 أغسطس 2020 (أ ف ب)

سمي دغفل نقلت ولادته مباشرة بالبث التدفقي من حديقة حيوانات في مكسيكو، «زووم»، تيمنًا بالتطبيق الذي اشتهر خلال جائحة «كوفيد-19».

و«زووم» هو سادس دغفل يولد في هذه الحديقة في بويبلا جنوب شرق العاصمة المكسيكية التي تضم قطيعًا من الفيلة أُنقذ قبل ثماني سنوات من ناميبيا، حيث كانت مهددة بالصيد غير الشرعي.

وقال فرانك كارلوس كاماتشو مدير حديقة «أفريكام سافاري»، حيث شوهد الدغفل، الجمعة، وهو يلعب بجوار والدته لوكالة «فرانس برس»، «يصعب مشاهدة ولادة فيل. إنها عملية مفيدة جدًّا للعلم؛ لقياس الوقت الضروري وعوامل أخرى».

وقالت الحديقة إنها تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة الفيلة إلى أفريقيا.

وأوضح كاماتشو: «هي ليست لنا، إنها ملك للعالم. نريدها أن تكون في أفريقيا، إلا أن الظروف الراهنة صعبة».

وأضاف: «بات العاملون في مجال السياحة من دون عمل بسبب الجائحة وهم يفتشون عن بدائل. التوقعات سيئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا
رياضة عالمية
وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي
دولى
وفاة لاعب منتخب ليبيا السابق عيسى مخلوف عن عمر يناهز 65 عاما
رياضة محلية
تحدث عن رفع الدعم والسيولة والمصرف المركزي.. أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية...
ليبيا
وزير «مالية الوفاق»: جماعات مقربة من المصرف المركزي متورطة بالتلاعب بفواتير ...
ليبيا
«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرصة انتقال كوفيد-19 من خلال الرضاعة الطبيعية ضئيلة