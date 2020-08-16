مطعم صيني يزن زبائنه قبل طلب الطعام

امرأة تتناول النودلز بمطعم في بكين، 19 نوفمبر 2014 (أ ف ب)

قدم مطعم في مدينة شانغشا في وسط الصين اعتذاراته، السبت، بعدما عمد إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم في إطار حملة وطنية لوقف الهدر الغذائي.

وتعرض المطعم لانتقادات قاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، ما أن اعتمد هذه السياسة، الجمعة، وفق «فرانس برس».

ودعى الزبائن إلى الوقوف على ميزان وإدخال بياناتهم الشخصية في تطبيق يصدر توصيات حول خيارات الطعام وفقًا لوزنهم والسعرات الحرارية التي تحويها الأطباق، حسب ما ذكرت وسيلة الإعلام العامة «تشاينا نيوز سرفيس».

وحث الرئيس الصيني، شي جيبينغ، الصينيين على الكف عن هدر الطعام في وقت أدت جائحة «كوفيد-19»، وفيضانات واسعة النطاق إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

واستجابة لذلك، دعت المطاعم زبائنها إلى طلب أطباق تقل بواحد عن عدد الأشخاص على الطاولة لوضع حد لتقليد طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية.

وردًّا على نهج المطعم في شانشا، انتشر وسم مرتبط بالواقعة تم الاطلاع عليه أكثر من 300 مليون مرة عبر شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي.

وأعرب المطعم عن أسفه الشديد لتفسيره الخاص لحملة مكافحة الهدر.

وقال في رسالة اعتذار نُـشرت عبر الإنترنت، السبت، «كنا ننوي في الأساس الترويج لوضع حد للهدر ولطلب كميات سليمة من الأغذية. ولم نرغم أحدًا من زبائننا على أن يزن نفسه».

وتشن وسائل الإعلام التابعة للدولة أيضًا حربًا على الهدر الغذائي، فيما تعهدت منصات البث التدفقي بإغلاق الحسابات التي تروج لهذا الهدر.