برنامج للفكاهية سارة كوبر المعروفة بتقليد ترامب على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 05:40 مساء
الفكاهية الأميركية سارة كوبر مقلدة عبر قناتها على «يوتيوب» الرئيس دونالد ترامب، 16 يوليو 2020 (أ ف ب)

أعلنت «نتفليكس» تخصيص برنامج كوميدي عبر شبكتها للفكاهية الأميركية سارة كوبر، التي انتشرت لها مقاطع تقلد فيها الرئيس دونالد ترامب.

وسيحمل البرنامج اسم «سارة كوبر: إيفريثينغز فاين»، وهو سيتألف من مقاطع ساخرة عن السياسة الأميركية.

ومن المتوقع بدء عرضه في الخريف على المنصة، وفق «فرانس برس».

وسيتولى إخراج الحلقات الممثلة في مسلسل «أورنج إيز ذي نيو بلاك» ناتاشا ليون، والإنتاج سيكون للفكاهية مايا رودولف المعروفة خصوصا بمشاركتها في برنامج «ساترداي نايت لايف».

وتنشر سارة كوبر «42 عاما» عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تقلد فيها بشكل ساخر الرئيس الأميركي مع نصوص خطاباته الأصلية.

وبات لدى هذه الموظفة السابقة في «غوغل» أكثر من مليوني متابع على «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلوكيات الجائحة: لماذا لا يلتزم بعض الناس بالقواعد؟