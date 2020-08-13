برنامج للفكاهية سارة كوبر المعروفة بتقليد ترامب على «نتفليكس»

الفكاهية الأميركية سارة كوبر مقلدة عبر قناتها على «يوتيوب» الرئيس دونالد ترامب، 16 يوليو 2020 (أ ف ب)

أعلنت «نتفليكس» تخصيص برنامج كوميدي عبر شبكتها للفكاهية الأميركية سارة كوبر، التي انتشرت لها مقاطع تقلد فيها الرئيس دونالد ترامب.

وسيحمل البرنامج اسم «سارة كوبر: إيفريثينغز فاين»، وهو سيتألف من مقاطع ساخرة عن السياسة الأميركية.

ومن المتوقع بدء عرضه في الخريف على المنصة، وفق «فرانس برس».

وسيتولى إخراج الحلقات الممثلة في مسلسل «أورنج إيز ذي نيو بلاك» ناتاشا ليون، والإنتاج سيكون للفكاهية مايا رودولف المعروفة خصوصا بمشاركتها في برنامج «ساترداي نايت لايف».

وتنشر سارة كوبر «42 عاما» عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تقلد فيها بشكل ساخر الرئيس الأميركي مع نصوص خطاباته الأصلية.

وبات لدى هذه الموظفة السابقة في «غوغل» أكثر من مليوني متابع على «تويتر».