كلبة أثر جمركية ضبطت ربع مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 02:02 مساء
تمكنت كلبة الأثر «آكي» التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين

تمكنت كلبة الأثر «آكي» التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين خلال بضعة أيام.

فبين نهاية يونيو ومطلع يوليو المنصرمين، ضبطت هذه الكلبة البالغة تسع سنوات وهي من نوع «بلجن شيبرد» (الراعي البلجيكي)، مبالغ نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 247280 يورو، لم يصرّح عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافرًا، بحسب ما أعلن مكتب الجمارك في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه المبالغ مخبأة في حقائب يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات وسواها. ومن أبرز ما ضبطته «آكي»، المدربة على اقتفاء أثر المبالغ النقدية فحسب، مبلغ 52 ألف يورو في حقيبة بطن أحد المسافرين.

يشار إلى أن المسافرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ملزمون عادة التصريح عن أي مبلغ مالي نقدي يحملونه يفوق العشرة آلاف يورو، يحملونه لدى دخولهم أو خروجهم من الاتحاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف شحنة فيروسية لدى مرضى «كورونا» من دون أعراض