كلبة أثر جمركية ضبطت ربع مليون يورو

تمكنت كلبة الأثر «آكي» التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين

تمكنت كلبة الأثر «آكي» التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين خلال بضعة أيام.

فبين نهاية يونيو ومطلع يوليو المنصرمين، ضبطت هذه الكلبة البالغة تسع سنوات وهي من نوع «بلجن شيبرد» (الراعي البلجيكي)، مبالغ نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 247280 يورو، لم يصرّح عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافرًا، بحسب ما أعلن مكتب الجمارك في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه المبالغ مخبأة في حقائب يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات وسواها. ومن أبرز ما ضبطته «آكي»، المدربة على اقتفاء أثر المبالغ النقدية فحسب، مبلغ 52 ألف يورو في حقيبة بطن أحد المسافرين.

يشار إلى أن المسافرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ملزمون عادة التصريح عن أي مبلغ مالي نقدي يحملونه يفوق العشرة آلاف يورو، يحملونه لدى دخولهم أو خروجهم من الاتحاد.