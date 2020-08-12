سنغافورة تتلف 9 أطنان من العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 10:37 صباحا
صورة تظهر كميات من العاج المصادر قبل سحقه، وزعتها هيئة متنزهات سنغافورة الوطنية في 11 أغسطس 2020 (أ ف ب)

بدأت سنغافورة الثلاثاء، عشية اليوم العالمي للفيل، بإتلاف تسعة أطنان من العاج، في أكبر عملية من نوعها منذ أعوام عدة في العالم.

وأوضحت هيئة المحميات الطبيعية الوطنية في سنغافورة أن إتلاف هذا المخزون الذي يضم أنياب 300 فيل أفريقي، يهدف إلى تجنب عودة هذا العاج إلى السوق، وإلى الحؤول دون تزويد السوق السوداء بالعاج، وفق «فرانس برس».

وأوضح ناطق باسم الهيئة أن كسارة صناعية للصخور تتولى عملية إتلاف هذه الكمية من العاج التي صودرت بين العامين 2014 و2019. وستحتاج الكسارة إلى ما بين ثلاثة وخمسة أيام لإنجازها، على أن تُحرَق البقايا بعد ذلك.

وشددت الهيئة على أن «عملية الإتلاف هذه، وهي الأكبر في العالم خلال السنوات الأخيرة، تعبر عن تصميم سنغافورة القوي على مكافحة الإتجار غير المشروع بالفصائل الحيوانية البرية».

وصودرت الكمية الأكبر من هذا المخزون ومقدارها 8.8 أطنان في العام 2019، وتبلغ قيمتها 16.6 مليون دولار.

وباستثناء بعض الحالات القليلة، مُنعت التجارة الدولية للعاج منذ العام 1989 بعد تراجع عدد الفيلة في أفريقيا من بضعة ملايين في منتصف القرن العشرين إلى 600 ألف فحسب، في نهاية الثمانينات.

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