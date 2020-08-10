اسم مشروب يحرج شركة كندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 01:24 مساء

اعتذرت شركة مشروبات في مقاطعة ألبرتا الكندية بسبب إطلاقها اسما بلغة الماوري على أحد منتجاتها يحمل معنى ذا مدلول جنسي.

وكانت الشركة تظن أن ترجمته تعني «الريش»، على ما أفادت قناة «سي بي سي»، وفق «فرانس برس»، الاثنين.

وطرحت «هيلز بايسمنت» قبل عامين للبيع بيرة مسماة «هوروهورو- ذي فيذر» (هوروهورو - الريش) وهي مصنوعة من نبات مستورد من نيوزيلندا، من شأنه إعطاؤها مذاقا خفيفا فيه بعض الحموضة بما يتلاءم مع حر الصيف، وفق صانعي المنتج.

لكن قبل أيام، أوضح تي هاموا نيكورا المنتمي إلى قبائل الماوري عبر حسابه على «فيسبوك» أن كلمة «هوروهورو» في اللغة المستخدمة لدى هؤلاء السكان الأصليين في نيوزيلندا لها معنى مختلف تماما عما يعتقده صانعو المنتج، إذ إنه يعني «شعر العانة» وليس «الريش».

وقال المستخدم إن موجبات «الحذر والاحترام» كانت ترتب على الشركة المعنية استشارة جهة ضليعة بلغة الماوري.

وقال رئيس الشركة المصنعة هذا المشروب مايك باتريكين في رسالة لقناة «سي بي سي» الكندية إنه لم يكن يقصد أي «استحواذ أو إساءة للثقافة أو للشعب الماوري»، متقدما بـ«اعتذار لجميع الذين شعروا بالإساءة».

وأضاف «نقر بأننا لم نكن نتصور أن كلمة هوروهورو قد تُفهم على أنها إشارة إلى شعر العانة في اللغة العامية وبأن استشارة جهة ممثلة عن الماوري كانت لتشكل مرجعا أفضل من القواميس الإلكترونية». وأعلن باتريكين عزمه تغيير اسم المنتج المذكور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

40 % من حالات الخرف يمكن تجنبها أو تأخير ظهورها