«مايا 2960» تتوعد ترامب من أجل «تيك توك»



أبدى قطاع كبير من الأميركيين مستخدمي تطبيق «تيك توك» الصيني استياءهم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب، حول إمكانية حظر التطبيق في البلاد.

وأكد هؤلاء في منشورات لهم رفض الرضوخ لمثل هذا القرار، الذي يشكل في حال سريانه «انتهاكًا للدستور الأميركي»، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

فالمقطع المصوّر الذي نشرته الإثنين، نجمة على «تيك توك» تسمي نفسها «مايا 2960»، تسخر فيه من فكرة ترامب هذه، حظي سريعًا بمشاهدات فاقت المليون وبمئات آلاف الإعجابات على المنصة المملوكة من شركة «بايت دانس» الصينية.

وقالت في مقطع راب: «في استطاعتك حظر هذا التطبيق لكن سيظهر آخر محله. العرض موجود حيثما يوجد الطلب».

توعدت «مايا 2960» في هذا المقطع ترامب بأن مستخدمي «تيك توك» لن يقبلوا أي حظر للتطبيق، مستشهدة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، الذي يصون حرية التعبير في وجه محاولات الرقابة الحكومية.

كذلك حقق تسجيل مصوّر آخر يحمل عنوان «أنا لدي محاولتي إقناع ترامب بأن يترك لنا (تيك توك)»، انتشارًا كبيرًا عبر التطبيق. وهو يظهر امرأة تلون وجهها بالبرتقالي وتبني جدارًا من الطوب.

واستخدم الكوميدي الأميركي إيلايجا دانيالز «تويتر» لتوديع متابعيه على «تيك توك»، موجهًا: «تحية كبيرة لدونالد ترامب على سوء إدارته للجائحة برمتها» وسعيه في المقابل إلى حجب تطبيق يرفع معنويات مستخدميه.

ونشر 20 من نجوم «تيك توك» لديهم في المجموع مئة مليون متابع، رسالة مفتوحة إلى ترامب عبر موقع «ميديوم» يرفضون فيها أي توجه لحظر التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: «عالم افتراضي تهيمن عليه الكراهية عبر تويتر لا يوازي البتة مقاطع الفرح والكوميديا على تيك توك».

وأضافت الرسالة: «بدل القضاء على تيك توك، لماذا لا تُغتنم الفرصة لإدراج تيك توك في البورصة الأميركية أو بيعها لشركة أميركية... فلتحل الرأسمالية هذه المسألة لا الدولة».

ترامب يريد حصة

وأمهل ترامب «تيك توك» ستة أسابيع لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة أميركية، تحت طائلة «إغلاق نشاطها»، لافتًا إلى أن الحكومة تريد تحقيق أرباح مالية من الاتفاق.

وقال ترامب: «يجب أن تكون شركة أميركية... يجب أن تكون مملوكة هنا» مضيفًا: «لا نريد أن تكون لنا أي مشكلات مع مسألة الأمن».

وأشار ترامب إلى أن شركة «مايكروسوفت» بصدد إجراء محادثات لشراء «تيك توك» البالغ عدد مستخدميه نحو مليار شخص في أنحاء العالم.

لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن التطبيق يحمل مخاطر على الأمن القومي، لأنه يعرِّض البيانات الشخصية لملايين الأميركيين إلى الاختراق من الاستخبارات الصينية.

وأمهل ترامب الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس» حتى منتصف سبتمبر لإبرام اتفاق.

فرصة لمقارعة «فيسبوك»

وتستهوي «تيك توك» جيلًا من المستخدمين الذين شكّل الإنترنت عاملاً أساسيًّا في طفولتهم وباتوا يشهدون على هيمنة عمالقة الشبكة من أمثال «فيسبوك» و«غوغل» على العالم الافتراضي، وفق الرسالة.

وقال المحلل في شركة «ويدبوش» دان آيفز، في رسالة إلى المستثمرين، إن احتمالات استحواذ «مايكروسوفت» على «تيك توك» قوية.

وأشار آيفز إلى أن هذا الشراء سيكون «بمثابة انقلاب»، لافتًا إلى أن قيمة التقييم قد تقرب من 40 مليار دولار.