فرار الهرة «مهربة المخدرات» من السجن

هرة على شاطئ بحر في الجزائر في 29 يونيو 2020 (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية، الإثنين، بأن هرّة فرت بعدما كانت محتجزة في السجن الرئيسي في سريلانكا، إثر محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية.

ورصد الهرة، يوم السبت، مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا، الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق «فرانس برس».

وأضاف شرطيون أن نحو غرامين من الهيرويين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.

وأوردت جريدة «أرونا» أن الهرة هربت الأحد، من غرفة كانت محتجزة فيها. ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن أفاد بزيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف، فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.