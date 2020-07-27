منتجو الدراجات الهوائية في سباق مع الطلب الكبير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 05:08 مساء
راكبو دراجات هوائية في بيروت، 15 مارس 2020 (أ ف ب)

أدّت جائحة «كوفيد-19» إلى زيادة كبيرة جدًا في مبيعات الدراجات الهوائية في العالم، وصلت في بعض الأماكن إلى خمسة آلاف في المئة. ووجدت الشركات المصنعة نفسها عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد، بسبب الإقبال غير المسبوق على شراء الدراجات، إضافة إلى توقف العمل أشهرًا.

وليس أدلّ على هذا الإقبال من المستوى القياسي التاريخي الذي بلغته عمليات البحث عن مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بواسطة برنامج «غوغل مابس»، إذ ارتفعت بنسبة 69 في المئة منذ فبراير في العالم. كذلك سجّلت «غوغل» رقما قياسيًا تاريخيا في عمليات البحث بواسطة الإنترنت عن محال تصليح الدراجات الهوائية، وقد تضاعف عدد هذه العمليات في الشهر نفسه، وفق «فرانس برس».

في فرنسا، بلغت مبيعات الدراجات في مايو ويونيو ضعف ما كانت عليه في الشهرين إياهما من العام الفائت، بحسب ما أفاد اتحاد الرياضات والدراجات. وسجّل إقبال كبير من سكان المدن على شراء الدراجات الهوائية نظرًا إلى كونها تجنّبهم الحافلات المكتظة وعربات قطار الأنفاق الملأى بالركاب، فضلاً عن أنها تتيح لهم بعض الحركة البدنية بعد أشهر من الحجر المنزلي.

أما على المستوى الأوروبي، فأكد ناطق باسم شبكة متاجر «ديكاتلون» أن مبيعات الدراجات الهوائية «زادت مرتين بل ثلاثًا»، وأشار إلى أن الطلب على هذه الدراجات في الصين زاد خمسة أضعاف منذ إلغاء تدابير الحجر.

5 آلاف مرة
وبلغت مبيعات الدراجات الهوائية بواسطة الإنترنت في الولايات المتحدة ذروة تاريخية في مايو الفائت، إذ كان عدد الدراجات التي بيعت عبر الإنترنت خلال هذا الشهر خمسة آلاف مرة أكبر مما كان في الشهر نفسه من العام المنصرم. وارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية للدراجات الهوائية (بواسطة الإنترنت وفي المحال) بنسبة 81 في المئة خلال مايو، بالمقارنة مع الفترة عينها من العام 2019، إذ وصلت إلى 1,11 مليار دولار، بحسب هيئة «بيبول فور بايكس» التي تضم المنتجين والتجار.

واضطر نيكولا (31 عامًا)، وهو هاوي دراجات هوائية من باريس، إلى زيارة ثمانية متاجر لكي يتمكن من شراء واحدة، ولم يكن ليوفق لو لم يتجاوز الموازنة التي كان خصصها لهذا الغرض لشراء النوعية الأغلى ثمنًا، إذ إن الدراجات المناسبة لموازنته الأساسية كانت نفدت.

وقال «كنت أبحث عن دراجة محددة.. لكنها لم تكن متوافرة في أي مكان، وفي النهاية اضطررت إلى شراء أية دراجة أجدها، ولكن كلها كانت نفدت أيضًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»