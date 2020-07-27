وفاة 13 شخصا في حادث حافلة بفيتنام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 04:01 مساء
حافلة منقلبة تعرضت لحادث سير في فيتنام، 26 يوليو 2020 (أ ف ب)

قضى 13 شخصا، الأحد، في فيتنام في حادث حافلة فقد سائقها السيطرة عليها عند منعطف، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح المصدر نفسه أن الحادث أدى إلى وقوع جرحى عديدين، وفق «فرانس برس».

وكان في الحافلة زملاء دراسة سابقون نظموا رحلة للاحتفال بمرور 30 عاما على نيلهم شهادة الثانوية العامة.

وكان هؤلاء متوجهين إلى محافظة كوانغ بين في وسط البلاد عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة عند منعطف. وانحرفت الحافلة عن الطريق وانقلبت. وقال ركاب لصحيفة «توي تري» إن ثمة مؤشرات إلى أن فرامل الحافلة تعطلت.

وتشهد طرق فيتنام الكثير من الحوادث. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن حوادث السير هي السبب الرئيسي للوفيات ضمن فئة 15-29 عاما. وفي الأشهر الستة الأولى من السنة لقي أكثر من 3200 شخص حتفهم في حوادث سير في البلاد.

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