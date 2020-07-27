وفاة مصمم الأزياء الياباني انساي ياماموتو عن 76 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 02:26 مساء
المصمم الياباني كانساي ياماموتو يحيي الحضور خلال عرض في طوكيو، 12 يونيو 2015 (أ ف ب)

توفي المصمم كانساي ياماموتو الذي يعتبر أحد رواد الموضة في اليابان والمعروف بتعاونه مع ديفيد بووي عن 76 عاما جراء إصابته بسرطان الدم، بحسب ما أعلنت ابنته الإثنين.

وقالت الممثلة ميراي ياماموتو عبر «إنستغرام» إن والدها رحل عن هذا العالم بسلام محاطا بالذين يحب، وفق «فرانس برس».

وكتبت تقول «بنظري لم يكن والدي فقط هذا الشخص المشحون طاقة وحيوية الذي كان يعرفه العالم بل كان لطيفا ومحبا أيضا».

وكان ياماموتو معروفا بتصاميمه الجريئة التي يتحدى فيها المعايير المتبعة مع استخدامه لألوان فاقعة وزخارف ابتكارية.

واشتهر بفضل عروض أزياء عالمية اعتبارا من السبعينات وحقق شعبية بتعاونه مع ديفيد بووي من خلال تصميمه مجموعة من الأزياء لزيغي ستارداست الشخصية التي كان يجسدها الفنان البريطاني الراحل.

وكان ياماموتو غالبا ما يضمن تصاميمه عناصر من الثقافة اليابانية مثل المشالح المطرزة بأحرف صينية - يابانية (كانجي) التي صممها لديفيد بووي.

وهو حقق مكانة مميزة في أوساط الموضة اليابانية بفضل أسلوبه الغرافيكي اللافت مع ألوان متنوعة وزخرفات حية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»