وفاة مصمم الأزياء الياباني انساي ياماموتو عن 76 عاما

المصمم الياباني كانساي ياماموتو يحيي الحضور خلال عرض في طوكيو، 12 يونيو 2015 (أ ف ب)

توفي المصمم كانساي ياماموتو الذي يعتبر أحد رواد الموضة في اليابان والمعروف بتعاونه مع ديفيد بووي عن 76 عاما جراء إصابته بسرطان الدم، بحسب ما أعلنت ابنته الإثنين.

وقالت الممثلة ميراي ياماموتو عبر «إنستغرام» إن والدها رحل عن هذا العالم بسلام محاطا بالذين يحب، وفق «فرانس برس».

وكتبت تقول «بنظري لم يكن والدي فقط هذا الشخص المشحون طاقة وحيوية الذي كان يعرفه العالم بل كان لطيفا ومحبا أيضا».

وكان ياماموتو معروفا بتصاميمه الجريئة التي يتحدى فيها المعايير المتبعة مع استخدامه لألوان فاقعة وزخارف ابتكارية.

واشتهر بفضل عروض أزياء عالمية اعتبارا من السبعينات وحقق شعبية بتعاونه مع ديفيد بووي من خلال تصميمه مجموعة من الأزياء لزيغي ستارداست الشخصية التي كان يجسدها الفنان البريطاني الراحل.

وكان ياماموتو غالبا ما يضمن تصاميمه عناصر من الثقافة اليابانية مثل المشالح المطرزة بأحرف صينية - يابانية (كانجي) التي صممها لديفيد بووي.

وهو حقق مكانة مميزة في أوساط الموضة اليابانية بفضل أسلوبه الغرافيكي اللافت مع ألوان متنوعة وزخرفات حية.